Погрілися на 63 мільйона: у КП «Теплоенерго» рекордний борг перед вагонзаводом за покупне тепло

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Борги гаситимуть, у тому числі з бюджету

Борг КП «Теплоенерго» перед вагонзаводом за опалення Раківки складає 63 млн грн. При цьому заборгованість населення за опалення перед КП «Теплоенерго» - 76 млн грн, а загальна заборгованість усіх споживачів — 96 млн грн. Такими є дані станом на кінець минулого тижня.





- Заборгованість щоденно зменшується, бо люди платять, приходять пільги, субсидії. Але заборгованість рекордна, - прокоментував Віталій Малецький.



Він додав, що з бюджету виділятимуться кошти вагонзаводу на проведення регламентних робіт на обладнанні ТЕЦ вагонзаводу, щоб підготувати її до наступного опалювального сезону.



Нагадаємо, в майбутньому замість непродуктивної ТЕЦ вагонзаводу населення Раківки грітимуть дві котельні, на які дасть кредит корпорація НЕФКО. Але їх збудують лише у 2022 році.