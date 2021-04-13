У центрі Кременчука затримали чоловіка з білим порошком

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 511

Чоловік сильно нервував, коли пересікся з правоохоронцями

Кременчуцькі патрульні затримали 42-річного чоловіка з наркотиками, повідомила пресслужба патрульної поліції.





Подія трапилась сьогодні, 13 квітня, близько 2.00. Патрулюючи вулицею Соборною, охоронці порядку помітили громадянина, який, побачивши службовий автомобіль, заметушився, почав озиратись та намагався зникнути з поля зору.





Оскільки така поведінка привернула увагу інспекторів, то вони його зупинили.





Під час поверхневої перевірки стало відомо, чому чоловік нервує, адже поліцейські виявили у нього поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.





Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини та надасть правову кваліфікацію події.



