Вартість ремонту полтавської траси, оплаченому з «ковідного» Фонду, завищена на 90 млн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 616

«Наші гроші» проаналізували ціни на чотири популярних будівельних матеріали, на які у кошторисі цього тендеру було закладено 330 млн грн, або три чверті ціни усього тендеру

Служба автодоріг у Полтавській області надала кошториси ремонту дороги Р-60 у відповідь на запит «Центру протидії корупції». За результатами аналізу «Наших грошей» , ціни на основні будівельні матеріали від підрядника ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» на 17-64% перевищують ринковий рівень. Відтак переплата по цьому тендеру може становити 91 млн грн.





Йдеться про середній ремонт Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин (окремими ділянками). У липні 2020 року за результатами тендеру компанія «Альтком» отримала підряд вартістю 455,07 млн грн. З цієї суми 184,11 млн грн було виділено з Фонду боротьби з COVID-19.









На аукціоні «Альтком» зустрівся з «Ростдорстроєм», вони разом входять до Національної асоціації дорожників України, що об'єднала фаворитів Укравтодору. В процесі торгів впала по ціні на 13%. Попри це падіння, вартість будматеріалів у кошторисі виявилась вищою від цінового моніторингу укравтодорівського інституту ДержДорНДІ на 17-64% (в залежності від виду будівельного матеріалу).





«Наші гроші» проаналізували ціни на чотири популярних будівельних матеріали, на які у кошторисі цього тендеру було закладено 330 млн грн, або три чверті ціни усього тендеру.









Найбільше було використано крупнозернистого асфальту на бітумі БНД – майже 58 тисяч тон. На нього припадає 41% усього кошторису цього ремонту. Укравтодор оплатив цей асфальт по кошторисній ціні 3 257 грн/т. Але середня ціна для цього регіону становила 2 719 грн/т. Відтак якби Укравтодор оплатив цей асфальт по ринковій ціні, то видатки держбюджету були б меншими на 31 млн грн лише по цьому виду асфальту. Аналогічно якби оплачували по ринковій ціні дрібнозернистий асфальт, то економія склала б ще 22 млн грн.





Також суттєві завищення цін зафіксовані на бітумну емульсію та щебенево-піщану суміш. По цим будматеріалами переплата становить близько 38 млн гривень.





Загальна ж сума різниці по проаналізованим позиціям становить 90,91 млн гривень, тобто 20% від вартості тендерної угоди.

За даними «Наших грошей», у період виконання ремонтних робіт в серпні-жовтні «Альтком» закуповував будматеріали у своїх постачальників дешевше. В середньому дрібнозернистий та крупнозернистий асфальт закуповувались за 2 500 – 3 000 тис грн/т. Середня ціна бітумної дорожної емульсії складала 12 000 грн/т, а максимальна ціна за щебенево-піщану суміш була 342 грн/м3, тобто на 80% дешевше тендерної ціни.





Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» є Олександр Тісленко, близький до колишнього віце-прем’єра часів Януковича Бориса Колеснікова. У той період на об’єктах Чемпіонату Європи з футболу 2012 (Євро-2012), які курував Колесніков, група «Альтком» отримала найбільші тендерні підряди. Усього в 2008-2013 роках фірма виграла торгів на 9,84 млрд грн. Восени 2019 року «Альтком» разом із п’ятьма компаніями об’єднались у Національну дорожню асоціацію України.





Ці фірми у 2020 році поділили між собою 67% усіх підрядів Укравтодору на ремонт і будівництво доріг по програмі «Велике будівництво» Володимира Зеленського. У 2019-2020 рр «Альтком» отримав найбільше підрядів Укравтодору по переговорній процедурі – на 1,96 млрд грн.