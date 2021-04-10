Кременчуку не дісталося нічого з обласного екофонду: просили на каналізаційну станцію СП-17

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 379

Кременчуку не дісталося нічого з 58,4 мільйонів гривень обласного екологічного фонду, який депутати розподіляли сьогодні, 9 квітня, на сесії Полтавської обласної ради.



Депутат Полтавської облради (і віцемер Кременчука) Дмитро Кравченко на своїй сторінці у фейсбуку назвав сьогоднішнє рішення ради ганебним. Під час сесії він виступив, наголосивши, що проєкт рішення був внесений додатково і належним чином не опрацьований. Полтава отримує 27 млн грн з обласного екофонду, натомість головні його наповнювачі — Кременчук та Горішні Плавні — не отримують нічого. Він просив зняти питання на доопрацювання та врахувати при розподілі питання кожного регіону.



Та більшість у раді проголосувала за розподіл. Голова облради Олександр Біленький зазначив, що зараз розподіляється лише частина екофонду.



Цю ж пропозицію підтримав депутат облради (і заступник міського голови Кременчука з комунальних питань) Іван Москалик. Він заявив, що не голосуватиме за запропонований розпис бюджету екофонду.



Раніше, під час засідання профільної екологічної комісії облради, Іван Москалик зазначав, що 6,5 млн грн екофонду призначено на паспортизацію водних об'єктів. Натомість Кременчуку потрібні гроші на добудову каналізаційної станції СП-17. За його словами, місту потрібно ще 16 млн грн, а реконструкція СП-17 триває 12 років. Документацію на об'єкт, у зв'язку з тим, що він став довгобудом, переробляли вже чотири рази.





У 2019 році, коли в чергове відкоригували тендерну документацію на СП-17 і провели новий тендер, термін виконання робіт встановили до кінця 2020 року. Та реконструкція й досі триває, і угоду на виконання робіт було продовжено, про що є інформація у системі ProZorro. І чим довше вона триває — тим дорожчим стає об'єкт. Підрядник на об'єкті — ТОВ «Будівельник». Це вже шостий підрядник, який будує об'єкт.