На Полтавщині за добу зареєстрували 764 нових випадків коронавірусу

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 764 нових випадків коронавірусу.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 61 285 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 50 352 (+416) жителі області, продовжують лікування 9650 людей, зокрема 384 дитини.
Усього зареєстрували 1283 летальні випадки, нових – 7 ( Миргород – 2; Лубни; Полтава; Гадяцький, Кобеляцький, Полтавський райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 23 082 (+287);
- Кременчук – 7 331 (+77);
- Полтавський район – 2 945 (+36);
- Горішні Плавні – 2 843 (+26);
- Миргород – 2 316 (+27);
- Лубни – 2 014 (+68);
- Лохвицький район – 1 806 (+3);
- Зіньківський район – 1 401 (+7);
- Карлівський район – 1 390 (+24);
- Глобинський район – 1 019 (+15);
- Пирятинський район – 1 014 (+15);
- Котелевський район – 962 (+2);
- Гадяч – 937 (+21);
- Диканський район – 936 (+6);
- Новосанжарський район – 934 (+1);
- Шишацький район – 930 (+12);
- Кременчуцький район – 876 (+7);
- Миргородський район – 823 (+11);
- Решетилівський район – 822 (+15);
- Хорольський район – 813 (+1);
- Кобеляцький район – 749 (+18);
- Машівський район – 748 (+6);
- Гадяцький район – 659 (+21);
- Великобагачанський район – 589;
- Оржицький район – 582 (+5);
- Чутівський район – 581 (+9);
- Лубенський район – 526 (+21);
- Семенівський район – 512;
- Козельщинський район – 478 (+19);
- Гребінківський район – 392 (+3);
- Чорнухинський район – 275 (+1).