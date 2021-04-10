На Полтавщині за добу зареєстрували 764 нових випадків коронавірусу

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За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 764 нових випадків коронавірусу.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 61 285 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 50 352 (+416) жителі області, продовжують лікування 9650 людей, зокрема 384 дитини.





Усього зареєстрували 1283 летальні випадки, нових – 7 ( Миргород – 2; Лубни; Полтава; Гадяцький, Кобеляцький, Полтавський райони).





Географія поширення інфекції: