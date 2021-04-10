«Укртатнафта» за 2020 рік показала прибуток - вперше за шість років

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Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) закінчила 2020 року з чистим прибутком 794,1 млн грн. Про це повідомляє профільне видання у сфері енергетики enkorr . Видання звертає увагу, що компанія показала прибуток вперше за 6 років (у останній раз компанія демонструвала позитивний фінансовий результат у 2014 р).



Про прибуток свідчить бухгалтерська звітність компанії, опублікована нею на Prozorro в пакеті документів для участі в тендері «Укрзалізниці».



Прибуток компанії від операційної діяльності за підсумком року склала 5,266 млрд грн. Для порівняння, в 2019 році збиток компанії від операційної діяльності склав 2,35 млрд грн.





Виручка «Укртатнафти» в 2020 році скоротилася на 7,6%, до 34,5 млрд грн.





«Вихід на позитивний фінансовий результат став наслідком значного збільшення переробки і сприятливої ​​ситуації з цінами на нафту в другому-третьому кварталах минулого року. У Консалтинговій групі «А-95» поліпшення фінрезультатів також пов'язують зі зміною номенклатури продукції, що випускається: завод виробив рекордні обсяги дорожнього бітуму, що реалізується з високими преміями, замінивши тим самим випуск збиткового мазуту», - зазначає enkorr.





Як повідомлялося раніше, за підсумками 2020 року «Укртатнафта» збільшила переробку нафти на 445 тисяч тонн: до 2,95 млн тонн. У планах компанії – збільшити переробку нафти до 3,5 млн тонн у 2021 році. За півтора року чисельність персоналу на підприємстві зменшилася на 1000 осіб - до 2500 працівників.