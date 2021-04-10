На Миргородщині поліцейські виявили нетверезого водія з підробленими правами

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 74

Те, що права підробні, з'ясувалося вже після суду, на якому чоловіка позбавили права керування на рік за те, що він сів за кермо п'яним

Ще у серпні 2020 року на одній з вулиць Миргорода поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом «ВАЗу» перебував 21-річний нетверезий водій, який не заперечував, що сів за кермо напідпитку.

Драгер показав 0,78 проміле у водія. Цей показник зафіксували поліцейські і склали адмінпротокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





У вересні 2020 року Миргородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння і призначив йому покарання 10 200 грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.





Для виконання рішення суду, поліцейські передали вилучене водійське посвідчення до регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області (місто Миргород). Працівники сервісного центру провели перевірку і виявили невідповідність даних, занесених до документу.









З пояснень «водія», неофіційний документ на своє ім’я (з нанесенням власної фотокартки та особистими ідентифікаційними даними) він придбав за 7 тисяч гривень у невідомої особи та вирішив використовувати під час управління транспортними засобами.





Згідно експертного висновку, вилучений у чоловіка пластиковий предмет не відповідає бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу.



За фактом використання завідомо підробленого документа (ч.4 статті 358 Кримінального кодексу України) дізнавачі відкрили кримінальне провадження і оголосили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку.





На часі досудове розслідування закінчено. Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі протиправні дії чоловіку можуть призначити покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.