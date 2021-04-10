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Вчора в пожежах на Полтавщині згоріло 27 га сухостою

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Палало і на Кременчуччині

Протягом 10 квітня вогнеборці з пожежно-рятувальних підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України ліквідували 12 пожеж на відкритій території.


Як повідомляє пресслужба ДСНС, горіння зафіксовані у: Полтаві, Миргороді, Полтавському, Кременчуцькому, Хорольському,  Диканському, Лохвицькому, Козельщинському та Великобагачанському районах.


Внаслідок займань згоріло близько 27 гектарів сухої рослинності.


Рятувальники звертаються до громадян: не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях! Ці необдумані дії вкрай небезпечні, приводять до виникнення пожеж у будинках та на дачах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.

Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером 101.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пожежа
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