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Фотофакт: у центрі Кременчука притерлись Mersedes та вантажівка

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 815

 Ніхто не постраждав

10 квітня, близько 15.00, у центрі Кременчука сталася ДТП. 


На перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського притерлись Mersedes та вантажівка.


Про потерпілих не повідомляється. Проїзд не ускладнено. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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