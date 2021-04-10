Фотофакт: у центрі Кременчука притерлись Mersedes та вантажівка

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Ніхто не постраждав

10 квітня, близько 15.00, у центрі Кременчука сталася ДТП.





На перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського притерлись Mersedes та вантажівка.





Про потерпілих не повідомляється. Проїзд не ускладнено.