Шаблі, лебеді і щастя: що кременчужанам почитати на вихідних

У цій історії все почалося з того, що в родині Руснаків з’явилася Машка – старенька, пошарпана, а все ж нічогенька машина. А далі один пришелепкуватий привид повідомив, що давня козацька реліквія може потрапити в погані руки. На читача чекають шалені перегони, смертельні пастки, нові знайомства з класними й не дуже хлопцями, небезпечні, сповнені містики і захвату мандрівки замками України.

Сара тільки-но розлучилася з чоловіком, і доля одразу звела її з Едді. Спонтанне знайомство переросло у щире почуття, яке потім стало взаємним. Здається, таке трапляється лише у мелодрамах. Дивовижний тиждень разом, обіцянки та плани на спільне майбутнє. Прощання перед відпусткою і, як гадала Сара, коротка розлука. Едді обіцяв зателефонувати з аеропорту. Та пройшов день, другий, тиждень – дзвінка немає. Покинув, захворів, загинув – Сара перебрала всі ймовірні варіанти. Усі радили забути. Та кохання не так то просто видалити з серця, немов номер телефону. Сара береться шукати правду. Але є речі, про які краще не знати. Особливо про тих, кого любимо.