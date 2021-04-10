За тиждень «Безпечне місто» допомогло впіймати п'яного водія та крадія

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Також надали інформацію по трьом запитам правоохоронців

На цьому тижні завдяки використанню можливостей інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто» вдалося оперативно відреагувати та допомогти у розкритті ряду правопорушень:

встановити обставини руху автомобіля приватної охорони з п'яним водієм;

встановлено маршрут руху автомобіля, водій якого причетний до майнового кримінального правопорушення.

За цей тиждень до системи інтегрували 12 нових камер відеоспостереження інших форм власності.









Нагадаємо, сучасний ситуаційний центр «Безпечне місто» запрацював у березні 2021 року.