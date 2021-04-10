Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Лубнами Citroën злетів в кювет і перекинувся: травмованих пасажирів заблокувало

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 534

 

Їх діставали рятувальники

9 квітня на автодорозі Київ-Харків поблизу с. Вила Лубенського району сталася ДТП, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.


Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Служби порятунку «101» о 14.07.

  

Рятувальники, які прибули на виклик, побачили, що Citroën злетів в кювет і перекинувся, двоє пасажирів отримали травми та виявилися заблокованими в салоні.


 


Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих та передали медикам.


Участь у ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події брали 6 рятувальників та 1 машина.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни ДТП рятувальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх