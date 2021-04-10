Під Лубнами Citroën злетів в кювет і перекинувся: травмованих пасажирів заблокувало

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9 квітня на автодорозі Київ-Харків поблизу с. Вила Лубенського району сталася ДТП, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.





Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Служби порятунку «101» о 14.07.

Рятувальники, які прибули на виклик, побачили, що Citroën злетів в кювет і перекинувся, двоє пасажирів отримали травми та виявилися заблокованими в салоні.









Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих та передали медикам.





Участь у ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події брали 6 рятувальників та 1 машина.