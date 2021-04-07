29 років тому зробили перші кроки до початку будування Військово-Морських Сил України

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Незабаром у Кременчуці відкриється виставка, де охочі зможуть ознайомитися з одностроєм тих, хто писав новітню історію українського війська

Сьогодні, 7 квітня, виповнюється 29 років з початку будування Військово-Морських Сил України у новітній історії. 7 квітня 1992 року контр-адмірала Бориса Кожина призначили командуючим ВМС України. Він віддав наказ про створення ВМС України та формування організаційної групи. З цього моменту розпочалася новітня історія українського флоту.









Борис Кожин - перший командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал, народний депутат України 2-го та 3-го скликань, український громадсько-політичний діяч.





7 квітня 1992 року командир Кримської ВМБ у кабінеті представника Президента України у Севастополі Івана Єрмакова отримав від першого заступника Голови Верховної Ради України Василя Дурдинця пропозицію очолити майбутній український флот. У той же день йому вручили підписаний напередодні (6 квітня) Указ Президента України про його призначення командувачем Військово-Морських Сил України.





Цікаво, що у Кременчуці зберігається шинель першого командувача Військово-Морських Сил Бориса Кожина. Керівник музею форми одягу Роман Пацовський розповів «Телеграфу», що форма Бориса Кожина зберігається лише у музеї Гамбурга та ВМС України, так що Кременчук став третім містом, де є такий ексклюзивний експонат.







Зауважимо, що у Кременчуці планують відкрити виставку «Генерали та адмірали незалежної України». «Перший всеукраїнський музей історії однострою» презентує документи та форму контр-адмірала Миколи Жибарева, першого командувача ВМСУ віце-адмірала Бориса Кожина та першого начальника штабу ВМСУ контр-адмірал Миколи Кострова.