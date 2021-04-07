Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині горіла «трійка»: пожежу ліквідували

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Ніхто не постраждав

7 квітня о 2.44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у с. Бобрівник Зіньківського району, інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.


Горів автомобіль ВАЗ 2103, припаркований біля будинку на вул. Ставковій. На місце виїхало відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини.


Пожежу локалізували о 3.05, а за 15 хвилин повністю ліквідували. В гасінні брали участь троє пожежників та 1 одина машина.


Постраждалих немає, наразі встановлюють причину загоряння та підраховують збитки.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Пожежа
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