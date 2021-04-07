Вчені довели, що COVID-19 впливає на нервову систему людини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 553

Кожна третя людина скаржиться на нервові або психічні розлади через пів року після хвороби

У дослідженні, яке провели британські та американські вчені, взяло участь 236 тисяч пацієнтів, що подолали COVID-19. Третина з них скаржилася на наявність нервових або психічних розладів навіть через 6 місяців після одужання.





З’ясувалось, що у тих, хто перехворів на COVID-19, порушення діяльності мозку виникали частіше, ніж у тих, хто хворів на грип або ГРВІ. Найпоширенішим виявився тривожний розлад – на нього скаржилися 17% пацієнтів та афективний розлад (14%).





13% учасників дослідження вперше отримали діагнози, пов’язаний з психічним або нервовим розладом.





З повним текстом дослідження можна ознайомитись за посиланням.