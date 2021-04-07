З початку року поліція розшукала близько сотні безвісно зниклих на Полтавщині дітей

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У розшуку цьогоріч перебували 99 неповнолітніх. Усіх розшукали живими та неушкодженими, повідомляє пресслужба поліції.





За офіційними даними відділу ювенальної превенції поліції області, понад 95% зниклих дітей знайшли та повернули батькам або до навчально-виховних закладів протягом однієї доби.





Як пояснила Ірина Москаленко, очільниця ювенальної превенції Полтавщини, діти тікали з дому переважно через побутові конфлікти з рідними. Рідше - через кохання та прагнення більшої «незалежності».





- Як свідчить практика, щасливі діти зростають у щасливих батьків! Вони комунікабельні та доброзичливі до оточення, вміють висловити власну думку та захистити свої інтереси, зазначила підполковник. - Таким дітям вистачає енергії на навчання та виконання інших обов’язків, а також на дозвілля. На жаль протилежна реакція на виклики життя та щоденні справи спостерігається у дітей, які не знають батьківської любові. Тож у батьків є привід замислитися: чи все так добре у вашій родині, чи можливо над вашими стосунками потрібно працювати?





Прості поради поліцейських та психологів щодо налагодження стосунків з дитиною:

Любити дитину такою, яка вона є. Цікавитися її інтересами, потребами, уподобаннями!

Робити разом щось цікаве та корисне. Проявіть інтерес до бажань дитини.

Будьте щирими у своїх почуттях. Не шкодуйте обіймів, поцілунків і добрих слів. Ґаджети та подарунки не здатні компенсувати нестачу спілкування та батьківського тепла.

Заохочуйте самостійність дитини, поступово розширюючи межі дозволеного. Дозволяйте їй висловити власну думку та поважайте її право на вільний вибір.

Завжди тримайте слово! Якщо ви щось пообіцяли, зобов’язані – виконати! Якщо вам завадили об’єктивні обставини, неодмінно поясність це та домовтеся про інший раз (визначивши конкретні терміни виконання).





Однак найголовніше з-поміж усіх правил – любити себе! Тобто розуміти свої потреби, сприймати себе та свої почуття. Якщо ви усвідомлено турбуєтеся про себе, свій розум та душу, то безсумнівно із задоволенням даруватимете радість своїм дітям та близьким людям.