Молодь Кременчука кличуть взяти участь у конкурсі соціальної реклами

Підлітків та молодь Кременчука запрошують долучитися до конкурсу соціальної реклами, який проводять в межах реалізації програми «Формування здорового способу життя молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі» у 2021 році. Про це інформує пресслужба мерії.
У конкурсі можуть брати участь жителі нашого міста віком від 14 до 35 років, учні та студенти шкіл, професійно-технічних та закладів вищої освіти І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Теми для розробки макетів соціальної реклами:
Готові конкурсні макети соціальної реклами приймаються до 15 травня молодіжним парламентом Кременчука за адресою вул. Шевченка, буд. 19/3.
Телефони для довідок: (068) 081-18-95, (05366) 3-51-06, (0536) 75-78-05. Деталі ТУТ.