Молодь Кременчука кличуть взяти участь у конкурсі соціальної реклами

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 191

Підлітків та молодь Кременчука запрошують долучитися до конкурсу соціальної реклами, який проводять в межах реалізації програми «Формування здорового способу життя молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі» у 2021 році. Про це інформує пресслужба мерії.

У конкурсі можуть брати участь жителі нашого міста віком від 14 до 35 років, учні та студенти шкіл, професійно-технічних та закладів вищої освіти І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Теми для розробки макетів соціальної реклами:

вживання психоактивних та наркотичних речовин;

тютюнопаління;

вживання алкоголю;

булінг;

безпека в інтернеті.

Готові конкурсні макети соціальної реклами приймаються до 15 травня молодіжним парламентом Кременчука за адресою вул. Шевченка, буд. 19/3.

Телефони для довідок: (068) 081-18-95, (05366) 3-51-06, (0536) 75-78-05. Деталі ТУТ.