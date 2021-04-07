Кременчук

Молодь Кременчука кличуть взяти участь у конкурсі соціальної реклами

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 191

 

Податися можна до 15 травня

Підлітків та молодь Кременчука запрошують долучитися до конкурсу соціальної реклами, який проводять в межах реалізації програми «Формування здорового способу життя молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі» у 2021 році. Про це інформує пресслужба мерії.

 

У конкурсі можуть брати участь жителі нашого міста віком від 14 до 35 років, учні та студенти шкіл, професійно-технічних та закладів вищої освіти І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

Теми для розробки макетів соціальної реклами:

  • вживання психоактивних та наркотичних речовин;
  • тютюнопаління;
  • вживання алкоголю;
  • булінг;
  • безпека в інтернеті.

Готові конкурсні макети соціальної реклами приймаються до 15 травня молодіжним парламентом Кременчука за адресою вул. Шевченка, буд. 19/3.

 

Телефони для довідок: (068) 081-18-95, (05366) 3-51-06, (0536) 75-78-05. Деталі ТУТ.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс социальная реклама подростки молодежь
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх