Терориста з Полтавщини заочно засудили на 10 років із конфіскацією майна

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Заступника начальника штабу мотострілкової бригади «Луганської народної республіки» заочно засудили на 10 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.



36-річного уродженця Полтави, а нині жителя Луганської області, визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації (ч.1 ст. 258-3 КК України). Згідно з вироком Октябрського районного суду Полтави чоловіка заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У ході спеціального досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що полтавець вступив до складу 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції так званої «Луганської народної республіки». Він упродовж грудня 2015 – лютого 2017 років, перебуваючи на посаді заступника начальника штабу вказаної бригади, забезпечував організацію і контроль бойових чергувань у структурних підрозділах бригади та на блокпостах, розташованих на території Луганської області, проводив інструктажі добових нарядів незаконних збройних формувань тощо.

За участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі не передбачених законом збройних формувань від керівництва терористичної організації «Луганська народна республіка» чоловік отримав нагороди «Защитник отечества» та «Учасник первого парада».

Наразі засуджений переховується на тимчасово окупованій території України і перебуває у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.