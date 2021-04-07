Терориста з Полтавщини заочно засудили на 10 років із конфіскацією майна

Чоловік переховується на тимчасово окупованій території України
Заступника начальника штабу мотострілкової бригади «Луганської народної республіки» заочно засудили на 10 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
36-річного уродженця Полтави, а нині жителя Луганської області, визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації (ч.1 ст. 258-3 КК України). Згідно з вироком Октябрського районного суду Полтави чоловіка заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
У ході спеціального досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що полтавець вступив до складу 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції так званої «Луганської народної республіки». Він упродовж грудня 2015 – лютого 2017 років, перебуваючи на посаді заступника начальника штабу вказаної бригади, забезпечував організацію і контроль бойових чергувань у структурних підрозділах бригади та на блокпостах, розташованих на території Луганської області, проводив інструктажі добових нарядів незаконних збройних формувань тощо.
За участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі не передбачених законом збройних формувань від керівництва терористичної організації «Луганська народна республіка» чоловік отримав нагороди «Защитник отечества» та «Учасник первого парада».
Наразі засуджений переховується на тимчасово окупованій території України і перебуває у розшуку.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.