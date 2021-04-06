У Кременчуці «володар перснів» мало не прокатав на капоті жіночку

До редакції Телеграфа читач надіслав відео де видно, як Audi Q8, повертаючи вправо, порушив п.п 16.2 ПДР*.
Інцидент стався на перехресті вул. Соборної та Гагаріна.
*16.2. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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