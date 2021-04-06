У Кременчуці «володар перснів» мало не прокатав на капоті жіночку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 387 Коментарів: 4

Відео до редакції надіслав наш читач, небайдужий виборець партії «Батьківщина»





До редакції Телеграфа читач надіслав відео де видно, як Audi Q8, повертаючи вправо, порушив п.п 16.2 ПДР*.





Інцидент стався на перехресті вул. Соборної та Гагаріна.



*16.2. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.