Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці «володар перснів» мало не прокатав на капоті жіночку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 387 Коментарів: 4

 

Відео до редакції надіслав наш читач, небайдужий виборець партії «Батьківщина»


До редакції Телеграфа читач надіслав відео де видно, як Audi Q8, повертаючи вправо, порушив п.п 16.2 ПДР*.


Інцидент стався на перехресті вул. Соборної та Гагаріна.


*16.2. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: водій пішоход
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Коментарі: 4

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Гуру:
Сьогодні, 14:20

номера видно прекрасно,( BI 7777 KX) дело за копами.


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aleks:
Сьогодні, 14:36

geй вонючий!


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evil:
Сьогодні, 14:44

Цитата: Гуру

номера видно прекрасно,( BI 7777 KX) дело за копами.

BI 7777 KK

Регистрация 13.03.2019 (последняя)

Модель 2019 Audi Q8

Операция Первичная регистрация нового ТС, автосалон, ввезено из-за границы [ТСЦ 5341]

Адрес Полтавська область / м.Полтава, Кременчук

 

 


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hunter:
Сьогодні, 14:55

Кто то уже получает проценты от штрафа?laughing Таких не штрафуют.


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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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