У художній галереї можна побачити еволюцію квитків на проїзд у транспорті Кременчука

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 343

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка «Кременчук: транспорт на марках, ковертах, поштівках» із графікою Анатолія Новарчука, який є членом Союзу філателістів України.





На експонатах представлений увесь транспорт Кременчука: електро-, авто- (таксі, перші автобуси), залізничний (з ваговани КВБЗ). Особливо хочеться виокремити колекцію конвертів з назвою нашого міста на борту кораблів.





Серед багатого філателістичного різноманіття є цікавинки й для перидромофілів – на стендах можна ознайомитися з еволюцією квитків на проїзд у громадському транспорті Кременчука.



Виставку можна відвідати з середи до п'ятниці з 11.00 до 18.00, а у суботу та неділю з 11.00 до 18.30 за адресою: вул. Коцюбинського, 4.



