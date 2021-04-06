Кременчук, Культура, ТЪ представляет

У художній галереї можна побачити еволюцію квитків на проїзд у транспорті Кременчука

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 343

 

Відкрилася філателістична виставка «Кременчук: транспорт на марках, ковертах, поштівках» із графікою Анатолія Новарчука

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка «Кременчук: транспорт на марках, ковертах, поштівках» із графікою Анатолія Новарчука, який є членом Союзу філателістів України.


На експонатах представлений увесь транспорт Кременчука: електро-, авто- (таксі, перші автобуси), залізничний (з ваговани КВБЗ). Особливо хочеться виокремити колекцію конвертів з назвою нашого міста на борту кораблів.


Серед багатого філателістичного різноманіття є цікавинки й для перидромофілів – на стендах можна ознайомитися з еволюцією квитків на проїзд у громадському транспорті Кременчука.


Виставку можна відвідати з середи до п'ятниці з 11.00 до 18.00, а у суботу та неділю з 11.00 до 18.30 за адресою: вул. Коцюбинського, 4.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка марки конверт галерея билеты
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