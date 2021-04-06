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На пивзаводівському колі тянучка

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 586 Коментарів: 1

 

Там ремонтують дорогу і провисли дроти

6 квітня, близько 13.00, у Кременчуці на пивзаводівському колі утворилась тягнучка.


Як повідомляють очевидці, рух ускладнює не лише те, що там зараз працюють дорожники, а ще й провислі дроти.


Будьте уважні і обережні, рухаючись по колу.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Юлія Волинська
Теги: ремонт доріг дроти Пивзаводовский круг
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Коментарі: 1

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ags:
Сьогодні, 14:49

Там и за кругом всё ободрали, причём, не с одной полосы, а сразу по всей дороге. Ну, снимите уже верхний слой полностью до остановки Советской армии, сейчас заплаток навалят, которые к зиме расползутся и снова та же музыка


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