На пивзаводівському колі тянучка

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Там ремонтують дорогу і провисли дроти
6 квітня, близько 13.00, у Кременчуці на пивзаводівському колі утворилась тягнучка.
Як повідомляють очевидці, рух ускладнює не лише те, що там зараз працюють дорожники, а ще й провислі дроти.
Будьте уважні і обережні, рухаючись по колу.
Там и за кругом всё ободрали, причём, не с одной полосы, а сразу по всей дороге. Ну, снимите уже верхний слой полностью до остановки Советской армии, сейчас заплаток навалят, которые к зиме расползутся и снова та же музыка