На пивзаводівському колі тянучка

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 586 Коментарів: 1

Там ремонтують дорогу і провисли дроти

6 квітня, близько 13.00, у Кременчуці на пивзаводівському колі утворилась тягнучка.





Як повідомляють очевидці, рух ускладнює не лише те, що там зараз працюють дорожники, а ще й провислі дроти.





Будьте уважні і обережні, рухаючись по колу.