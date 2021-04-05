За крок до: «Кременчук» поступається в третій зустрічі з київським «Соколом»

Сьогодні, 23:35 Переглядів: 44

Сьогодні, 5 квітня, на арені АТЕК відбувся третій півфінальний поєдинок серії плей-офф УХЛ Паріматч, в якому «Сокіл» взяв «Кременчук».





«Сокіл» - «Кременчук» 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Рахунок в серії - 3:0

Шайби: 0:1 Тютченко (Смирнов), 9:35; 1:1 Олендаренко (Рубан, Міхнов), 20:30; 2:1 Павленко (Смирнов), 21:15.

Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Олендаренко - Голубіч, Бєлінський - Чолач, Букарев - Андрейків, Сисак - Гончаренко; Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Морозов (К) - Курбатов - Павленко, Гільманов - Смірнов - Німенко (А), Ступак - Панченко - Малєтін.

Кременчук: Давлетшін (Гордюшин); Александров - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицких - Толстушко, Савицький - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Смірнов - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс - Орлов, Савченко - Гриценко - Ворона.









Хокеїсти «Кременчука» з перших секунд кинулися на штурм воріт Георгія Дубровського. Такий натиск змусив підопічних Олега Шафаренка грати другим номером. Однак, як не старалися утримати свої володіння на замку хокеїсти «Сокола», їм це не вдалося. На екваторі першого періоду Віктор Тютченко змінив рахунок на табло. Після пропущеної шайби "пернаті" активізувалися, але до кінця ігрового відрізку закинути шайбу не змогли.





Другий період для хокеїстів «Кременчука» почався вкрай невдало. Підопічні Олександра Савицького пропустили дві шайби менше ніж за хвилину. Спочатку Ілля Олендаренко зрівняв рахунок, а через 35 секунд Олександр Павленко вивів свою команду вперед. Час, що залишився в другому періоді краще провели хокеїсти «Соколу». Кілька небезпечних кидків було з боку «містян», але Дубровський виконав свою роботу на відмінно.





Третій період пройшов в рівній боротьбі, команди не хотіли поступатися один одному. Всі розуміли, що будь-яка помилка може коштувати дорого. Тому колективи діяли обережно. Так як "містянам" необхідно було все-таки ризикувати, їм вдалося заволодіти ініціативою в кінці ігрового відрізка. Однак відзначитися точним кидком у них не вийшло - 2:1 на користь «Сокола».





Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький:

- Допустили грубі помилки. Коли пропускали голи, то нападники, які повинні були вести гру, дуже грубо помилилися. «Сокіл» добре використав ці моменти, а також наші помилки.





- Третю гру поспіль «Кременчук» програє в одну шайбу. Як ви думаєте, що команді не вистачає для виграшу?





- Ще нічого не програно, у нас є ще гра. Тому будемо налаштовуватися на наступну гру. У плей-оф головне грати до кінця. Розберемо помилки, постараємося їх виключити і вийдемо на четверту гру.





- Вперше в плей-оф вийшов у воротах Давлетшин, а не Новицький, з чим це пов'язано?





- Звичайна ротація воротарів.





Тренер та директор «Соколу» Костянтин Симчук:

- Як і говорив перед початком цієї серії - «Кременчук» тут фаворит. Тому для нас гра і кожна закинута шайба це великий крок вперед. Вважаю, що сьогодні гра була рівною, можливо, десь нам трохи більше пощастило.





- Як ви вважаєте, хлопці всю установку на матч виконали?





- Перед грою хлопцям не було сказано нічого нового. Всі розуміли ціну цього матчу, а хлопці відпрацювали справжній плей-офофський

хокей. Скажу так, що перший період залишився за «Кременчук», а другий і третій пройшли в рівній боротьбі.





- Рахунок в серії 3-0 на користь «Соколу». Наскільки він відображає напруження боротьби цих протистоянь?





- Звісно! Ви ж бачите, що кожен матч завершується перемогою в одну шайбу. Я гадаю, що ця серія цікава з усіх боків. У всіх цих матчах рівна боротьба.





- Після 3-0 у серії є якась впевненість, що команда проб'ється до фіналу?





- Ні! Ви знаєте, що зараз той момент, коли хоч один з нас подумає, що можна видихнути, то буде дуже складно. Для нас наступна гра буде найскладнішою в сезоні.





- Як ви гадаєте, чи можна сказати, що в фіналі зіграє «Донбас» і «Сокіл»?





- Багато фахівців вже до фіналу визначило пару, в якій нас не було. Тому ті хлопці більше знають нас. Ми зараз не думаємо про фінальних матчах.