В обласному конкурсі «ГуморFEST» перемогли два кременчуцькі ліцеї

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В обласному фестивалі-конкурсі «ГуморFEST» стали переможцями Кременчуцькі ліцей №11 «Гарант» та ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченко. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.





Обласний фестиваль-конкурс «ГуморFEST» (раніше – огляд-конкурс команд КВН) проводиться щорічно з метою розвитку дитячого та молодіжного гумористичного руху в області, виявлення та підтримки юних обдарувань, їх цілеспрямованого розвитку та організації змістовного дозвілля учнівської молоді.





Нагадаємо, ТЪ інформував про переможців міського етапу «ГуморFEST».