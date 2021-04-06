Кременчук, Культура, Кременчуг

В обласному конкурсі «ГуморFEST» перемогли два кременчуцькі ліцеї

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 81

 

Ліцей №11 «Гарант» та ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченко стали переможцями

В обласному фестивалі-конкурсі «ГуморFEST» стали переможцями Кременчуцькі ліцей №11 «Гарант» та ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченко. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.


Обласний фестиваль-конкурс «ГуморFEST» (раніше – огляд-конкурс команд КВН) проводиться щорічно з метою розвитку дитячого та молодіжного гумористичного руху в області, виявлення та підтримки юних обдарувань, їх цілеспрямованого розвитку та організації змістовного дозвілля учнівської молоді.


Нагадаємо, ТЪ інформував про переможців міського етапу «ГуморFEST».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: фестиваль конкурс школьники
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