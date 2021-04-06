Безоплатна медична допомога у приватних закладах: НЗСУ роз’яснила деякі моменти

НЗСУ відповіла на питання пацієнтів стосовно безоплатної медичної допомоги, що надається приватними медичними закладами та лікарями ФОП
З 1 квітня пацієнти можуть отримувати безоплатну медичну допомогу не тільки у державних, а й у приватних медичних закладах і навіть у лікарів-ФОП. Національна служба здоров’я України відповіла на найпопулярніші питання, які виникають у людей у зв’язку за таким нововведенням.
Пацієнт може розраховувати на безоплатну медичну допомогу у всіх медичних закладах та у лікарів-ФОП, які уклали договір з НСЗУ за певним пакетом послуг.
Наприклад, можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватному закладі та розраховувати на весь спектр послуг, які входять до пакету первинної медичної допомоги. У деяких приватних клініках можна отримати і спеціалізовану допомогу (мамографію, гастроскопію, колоноскопію, бронхоскопію, гістероскопію та ін.): приватний медичний заклад має надавати повний спектр безоплатних послуг послуг згідно з договором НСЗУ.
Заклади-партнери мають відповідні наліпки «Договір з НСЗУ». Також дізнатися цю інформацію можна за посиланням.
Допоможе з’ясувати необхідну інформацію і оператор контакт-центру НСЗУ, для цього потрібно зателефонувати за безкоштовним номером 16-77.
Перш за все, треба мати е-направлення лікаря, з яким укладена декларація або електронне направлення лікуючого лікаря.
Далі обираєте ту лікарню, яка надає необхідні послуги саме за контрактом з НСЗУ. Наприклад, якщо мова йде про ранню діагностику онкологічних захворювань, то потрібно шукати центр, який має договір на надання послуг, приміром, мамографії чи колоноскопії.
Після цього залишається тільки зателефонувати до обраного закладу та записатись на прийом.
Передбачений Програмою медичних гарантій обсяг послуг первинної допомоги включає:
До речі, з липня 2020 лікарі-ФОП також можуть виписувати лікарське свідоцтво про смерть.
Жодних лімітів на безоплатну кількість візитів до лікаря, аналізів, направлень до інших спеціалістів не має, але їх доцільність має визначати лікар.
Так, пацієнт може вільно обирати медичний заклад. Головні умови:
Працює це і навпаки: з направленням від сімейного лікаря, який працює в комунальному центрі первинної допомоги, цілком реально звернутися до приватної клініки.