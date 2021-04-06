Безоплатна медична допомога у приватних закладах: НЗСУ роз’яснила деякі моменти

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 728 Коментарів: 1

НЗСУ відповіла на питання пацієнтів стосовно безоплатної медичної допомоги, що надається приватними медичними закладами та лікарями ФОП

З 1 квітня пацієнти можуть отримувати безоплатну медичну допомогу не тільки у державних, а й у приватних медичних закладах і навіть у лікарів-ФОП. Національна служба здоров’я України відповіла на найпопулярніші питання, які виникають у людей у зв’язку за таким нововведенням.





Які приватні клініки надають безоплатну медичну допомогу і що входить в перелік безоплатних послуг у таких закладах?





Пацієнт може розраховувати на безоплатну медичну допомогу у всіх медичних закладах та у лікарів-ФОП, які уклали договір з НСЗУ за певним пакетом послуг.





Наприклад, можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватному закладі та розраховувати на весь спектр послуг, які входять до пакету первинної медичної допомоги. У деяких приватних клініках можна отримати і спеціалізовану допомогу (мамографію, гастроскопію, колоноскопію, бронхоскопію, гістероскопію та ін.): приватний медичний заклад має надавати повний спектр безоплатних послуг послуг згідно з договором НСЗУ.





Як дізнатись, який приватний центр працює за договором з НСЗУ та які безоплатні послуги там можна отримати?





Заклади-партнери мають відповідні наліпки «Договір з НСЗУ». Також дізнатися цю інформацію можна за посиланням.





Допоможе з’ясувати необхідну інформацію і оператор контакт-центру НСЗУ, для цього потрібно зателефонувати за безкоштовним номером 16-77.





Що потрібно щоб отримати спеціалізовану допомогу у приватній клініці безоплатно?





Перш за все, треба мати е-направлення лікаря, з яким укладена декларація або електронне направлення лікуючого лікаря.





Далі обираєте ту лікарню, яка надає необхідні послуги саме за контрактом з НСЗУ. Наприклад, якщо мова йде про ранню діагностику онкологічних захворювань, то потрібно шукати центр, який має договір на надання послуг, приміром, мамографії чи колоноскопії.





Після цього залишається тільки зателефонувати до обраного закладу та записатись на прийом.





Який перелік послуг гарантовано пацієнту, який уклав декларацію з лікарем-ФОП або лікарем приватного центру?





Передбачений Програмою медичних гарантій обсяг послуг первинної допомоги включає:

динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, в тому числі – із діагностованими хронічними захворюваннями;

діагностику та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;

вакцинацію дітей і дорослих за національним календарем щеплень;

аналізи та швидкі тести, в тому числі – швидкий тест на COVID-19;

довідки, листки непрацездатності, оформлення направлень для проходження медикосоціальної експертизи та лікарських свідоцтв про смерть та інші.

До речі, з липня 2020 лікарі-ФОП також можуть виписувати лікарське свідоцтво про смерть.





Жодних лімітів на безоплатну кількість візитів до лікаря, аналізів, направлень до інших спеціалістів не має, але їх доцільність має визначати лікар.





Чи можна звернутись у комунальну лікарню, якщо електронне направлення пацієнту виписав приватний лікар-ФОП?





Так, пацієнт може вільно обирати медичний заклад. Головні умови:

наявність електронного направлення;

заклад працює за договором з НСЗУ і в межах цього договору надає послуги, які необхідні пацієнту.

Працює це і навпаки: з направленням від сімейного лікаря, який працює в комунальному центрі первинної допомоги, цілком реально звернутися до приватної клініки.