У Кременчуці зареєстрували 79 нових випадків захворювання на коронавірус

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Сьогодні, 5 квітня, в Кременчуці зареєстрували 79 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 49 жінок віком від 31 до 73 років, 29 чоловіків віком від 19 до 92 років та 13-річна дитина. Із них 74 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 115 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало два пацієнта.



Всього зареєстровано 7 037 випадків: одужало 5 958, померло 184.