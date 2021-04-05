Випив – за кермо не сідай! Як дотримувались цього правила кременчуцькі водії на вихідних
Сьогодні, 15:26
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Поліція склала 12 протоколів
Протягом вихідних кременчужани досить активно порушували ст. 130 КУпАП, керуючи транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Кременчука на своїй Facebook-сторінці.
- 3-го квітня близько 5.00 патрульні зупинили Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху. У 44-річного водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.
- В той же день до правоохороців надійшло повідомлення про ДТП. Заявник розповів, що з ним зіткнувся ВАЗ 21099, який потім зник з місця події. Невдовзі патрульні знайшли вказану автівку. Під час спілкування з 49-річним керманичем, який залишив місце ДТП, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав 2,79%, що перевищує норму майже у 14 разів.
- Пізніше 3-го квітня поліцейські на набережній Лейтенанта Дніпрова зупинили автомобіль Volkswagen, 37-річний водій якого порушив правила дорожнього руху. У чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння, що й підтвердив Драгер – 2,47%, майже у 12 разів більше за допустиму норму.
- В ніч на неділю 4 квітня, близько 3.00, на вул. Занасипський Шлях патрульні зупинили Subaru, що рухався з вимкненими фарами ближнього світла. У 38-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’язіння. Результат перевірки алкотестером Драгер – 2,58%, тобто більше норми майже у 13 разів.
- На Полтавському проспекті 4 квітня охоронці порядку зупинили ВАЗ 21093, водій якого керував автівкою з непристебнутим паском безпеки. Інспектори поспілкувалися з 36-річним чоловіком і помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. З’ясувалося, що чоловік вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення. Спочатку громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння, але пізніше відмовився у присутності двох свідків.
Загалом протягом суботи та неділі у місті скоїли 12 порушень за ст. 13 КУпАП, на всіх водіїв патрульні склали протоколи та відповідні адміністративні матеріали.