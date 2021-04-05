Кременчук

Випив – за кермо не сідай! Як дотримувались цього правила кременчуцькі водії на вихідних

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 465 Коментарів: 2

 

Поліція склала 12 протоколів

Протягом вихідних кременчужани досить активно порушували ст. 130 КУпАП, керуючи транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Кременчука на своїй Facebook-сторінці.

  • 3-го квітня близько 5.00 патрульні зупинили Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху. У 44-річного водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.
  • В той же день до правоохороців надійшло повідомлення про ДТП. Заявник розповів, що з ним зіткнувся ВАЗ 21099, який потім зник з місця події. Невдовзі патрульні знайшли вказану автівку. Під час спілкування з 49-річним керманичем, який залишив місце ДТП, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав 2,79%, що перевищує норму майже у 14 разів.
  • Пізніше 3-го квітня поліцейські на набережній Лейтенанта Дніпрова зупинили автомобіль Volkswagen, 37-річний водій якого порушив правила дорожнього руху. У чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння, що й підтвердив Драгер – 2,47%, майже у 12 разів більше за допустиму норму.
  • В ніч на неділю 4 квітня, близько 3.00, на вул. Занасипський Шлях патрульні зупинили Subaru, що рухався з вимкненими фарами ближнього світла. У 38-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’язіння. Результат перевірки алкотестером Драгер – 2,58%, тобто більше норми майже у 13 разів.
  • На Полтавському проспекті 4 квітня охоронці порядку зупинили ВАЗ 21093, водій якого керував автівкою з непристебнутим паском безпеки. Інспектори поспілкувалися з 36-річним чоловіком і помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. З’ясувалося, що чоловік вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення. Спочатку громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння, але пізніше відмовився у присутності двох свідків.

Загалом протягом суботи та неділі у місті скоїли 12 порушень за ст. 13 КУпАП, на всіх водіїв патрульні склали протоколи та відповідні адміністративні матеріали.


 

 

 

 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пьяный водитель ст.130
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Коментарі: 2

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zzzzzz:
Сьогодні, 16:11

Во как новые штрафы помогают....со всей силы


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87
sv11:
Сьогодні, 17:39

"Загалом протягом суботи та неділі у місті скоїли 12 порушень за ст. 13 КУпАП, на всіх водіїв патрульні склали протоколи та відповідні адміністративні матеріали."
в статье 13 укзана ответственность несовершеннолетних. а если дописать нолик то будет 130 - ответсвенность за пьянку за рулем. я так понимаю, что оЧепятка


1 0

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