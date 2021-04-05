Рівень захворюваності на COVID-19 на Полтавщині зростає

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 641 Коментарів: 1

Керівник обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак на апаратній нараді 5 квітня розповів про те, що рівень захворюваності на COVID-19 на Полтавщині зростає. Заповненість ліжкового фонду сягнула позначки у 52,5% (норма становить менше 65%).





На стаціонарному лікуванні в медзакладах області лежить 903 пацієнта, у порівнянні з минулим понеділком це на 201 більше. Також на 20 осіб зросли кількість пацієнтів, які знаходяться на апаратах ШВЛ та в палатах інтенсивної терапії, та число померлих.





За словами Віктора Лисака, темпи розповсюдження коронавірусу третьої хвилі на Полтавщині більш високі. Інфекція більш контагіозна (тобто більш заразна), дає серйозніші ускладнення й має тривале лікування, але малий інкубаційний період – проявляється за три доби після зараження.





Крім того, в обласних лікарнях перебуває 1772 пацієнти з пневмонією, серед них 87 дітей. І кількість маленьких пацієнтів має тенденцію до збільшення.





Пан Лисак повідомив, що Полтава потребує розширення реанімаційних місць, це питання вирішуватимуть вже сьогодні, адже надходить багато людей з низькою сатурацією, яким потрібна киснева терапія. Наразі вже були змушені розгортати додаткові ліжка Лубенська і Миргородська ЦРЛ, те саме чекає й Диканську лікарню планового лікування та лікарню в Зінківській ОТГ.









Що стосується перебігу вакцинації, то на ранок 5 квітня щепили 14012 жителів Полтавщини.