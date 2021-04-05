Матеріальна допомога кременчужанам: хто має право і як подати заяву

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 487

Програму на 2021-2023 роки було ухвалено в грудні 2020

У Кременчуці вже багато років діє програма підтримки соціально незахищених верств населенні «Турбота». «ТелеграфЪ» спробував відповісти на деякі питання, що виникають у мешканців міста.





Хто може отримати матеріальну допомогу?





За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, станом на 1 жовтня 2020 року, у Кременчуці нараховується 53680 пільговиків. Пріоритетом для міста є надання допомоги:

сім’ям з дітьми – багатодітним, тим, що опікуються дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю тощо;

ветеранам війни, особам з інвалідністю в наслідок війни та учасникам бойових дій, вдовам померлих ветеранів війни;

малозабезпеченим верствам населення, особам з інвалідністю та таким, які опинились у скрутній ситуації у зв’язку з важкою хворобою.





Скільки коштів передбачено на допомогу громадянам?





На надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинились в складних життєвих обставинах, у 2021 році містом передбачено 13 519 800 грн. У зв’язку із збільшенням кількості звернень громадян, підвищенням цін на медикаменти, зростанням кількості онкохворих тощо, у 2022 суму збільшено на 10%, а у 2023 – ще на 10%.





Скільки громадян отримали кошти за програмою «Турбота» протягом 2018-2020 років?





В офіційній відповіді директорки департаменту соціального захисту населення та питань АТО Марини Доценко на запит «Телеграфу» зазначається, що:

у 2018 році допомогу від 100 до 30000 грн отримали 4063 особи;

у 2019 році допомогу від 200 до 40000 грн отримали 3232 особи;

у 2020 році допомогу від 200 до 50000 грн отримала 3131 людина.





Як скористатися програмою «Турбота»?

Щоб отримати гроші, необхідно подати до міської ради заяву про матеріальну допомогу для малозабезпечених верств населення, зразок якої можна скачати за посиланням.





До заяви потрібно додати документи, що підтвердять об’єктивність мотивації звернення, тобто:

Копію паспорта або ID-картки з витягом щодо реєстрації місця проживання;

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Довідку про доходи за попередні шість місяців;

Медичну довідку про необхідність лікування (у разі наявності);

Копію довідки про отримання групи інвалідності (у разі наявності);

Копію пільгового посвідчення (у разі наявності відповідного статусу);

Копію свідоцтва про смерть(у разі наявності);

Документи, що підтверджують факт про те, що особа дійсно займалася похованням (для заявників, які звернулися для надання матеріальної допомоги у зв’язку зі смертю близьких родичів);

Акт відповідної організації про пожежу, яка сталася (у разі наявності);

Документи, які підтверджують складні життєві обставини, що обґрунтовують потребу в наданні матеріальної допомоги;

Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

Заяву про перерахунок коштів;

Картку реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок із зазначенням реквізитів банківської установи.

Після розгляду та схвалення звернення можна розраховувати на отримання допомоги від міста.





Більше інформації кременчужани можуть дізнатися на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради, або в Департаменті соціального захисту населення за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні,54 або телефоном: 73-94-61; 73-94-67.