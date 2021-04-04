Футболісти «Гірник-Спорту» так і не зіграють на стадіоні імені Романа Шухевича

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 209

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» мав зіграти матч на виїзді на стадіоні імені Романа Шухевича. Спочатку «Нива» повідомила про те, що гра на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича під загрозою через підготовку арени до півфінального поєдинку Кубка України «Агробізнес» - «Динамо».





Пресслужба тернопільської «Ниви» повідомила, що матчу не буде. Команда в останній момент отримала дозвіл на проведення матчу від львівського стадіону "СКІФ", про що повідомили відповідними листами керівництво ПФЛ та гірників. Проте "Гірник-Спорт" не пішов на зустріч та не погодився на проведення поєдинку.





Команда з Горішніх Плавнів подає трохи іншу інформацію.





- «Гірник-Спорт» пропонував провести матч у Горішніх Плавнях і був готовий оплатити проїзд тернополянам, аби вирішити питання проведення матчу згідно термінів, які встановлені регламентом ПФЛ України.





Проте, керівництво «Ниви» не погодилося із цим варіантом, а за п’ять днів до початку матчу так і не повідомило про місце і час матчу.

Тернопільський клуб порушив регламент, адже лише 2 квітня повідомив відповідними листами керівництво ПФЛ України, клубу вдалося отримати дозвіл на проведення матчу від львівського стадіону «СКІФ».





Наразі відомо, що гра вже не відбудеться, а за порушення регламенту тернопільській «Ниві» має бути зарахована технічна поразка, - повідомляє пресслужба клубу з Горішніх Плавнів.





Подальшу долю матчу буде вирішено на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української Асоціації футболу