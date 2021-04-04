КВБЗ передав «Кривий Ріг Цемент» ще 50 нових хоперів

Крюківський вагонобудівний завод вже передав компанії «Кривий Ріг Цемент» 90 цементовозів зі 140 замовлених раніше. Про це повідомляє прес-служба заводу.
Згідно з умовами контракту, до кінця квітня завод має поставити замовнику 140 цементовозів моделі 19-7075. Проте на підприємстві анонсують передачу останньої партії вже до середини квітня.
На заводі акцентують, що вагони мають покращену конструкцію, антивандальний захист і збільшену вантажопідйомність – 74 тонни проти 72, що пропонують інші виробники.