Фарзон, Томас, Дара та Нікон: які імена давали кременчужани своїм дітям у 2021 році

Протягом І кварталу 2021 року у Кременчуці народилася 391 дитина. Зокрема, фахівці Кременчуцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану видали свідоцтво про народження одній парі двійнят.
Хлопців у цьому році з'явилося на 23 більше, ніж дівчат – 207 та 184 відповідно.
Називали маленьких мешканців району відповідно до сімейних традицій, трендів моди або ж внутрішніх переконань. Незмінними лідерами за останній час серед імен були Богдан, Тимофій, Марк, Тимур, Софія, Аліса, Марія, Поліна та Мілана.
Серед незвичних, рідковживаних та іноземних імен реєстрували Томаса, Даміра, Альберта, Даміана, Нікона, Олівію, Фарзона, Марфу, Дару та Катаріну.