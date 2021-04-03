Кременчук

На выходных в Кременчуге будет прохладно и пасмурно

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 458

 

Но зато без осадков

На выходных в Кременчуге похолодает, температура не поднимется выше +11°С. Хотя, по прогнозам синоптиков, этот уикенд и начало рабочей недели – последние прохладные дни апреля. И уже в конце следующей недели в город придёт потепление – днём будет стабильно держаться +14-16°С.


 

Gismeteo сообщает, что Кременчуг ожидают сухие, но пасмурные выходные. Максимум воздух прогреется до +10°С, а минимум по утрам составит +2°С.


 

По прогнозам Sinoptik, сильный дождь в ночь с пятницы на субботу до утра закончится, больше осадков в Кременчуге на уикенд не предвидится, но облака затянут небо над городом. Воздух прогреется до значений от +3°С до +11°С.


 

Ventusky сулит кременчужанам облачные и прохладные выходные. Днём температура не превысит +11°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pikabu.ru
Теги: прогноз погода весна
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