Кременчужани можуть отримати компенсацію за ліки від COVID-19, придбані власним коштом

Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 2 квітня «ТелеграфЪ» запитав у мера Віталія Малецького, чи дійсно мешканці міста можуть отримати компенсацію за ліки, придбані власним коштом під час лікування від COVID-19, за наявності чеків.
За словами міського голови, така компенсація дійсно видається у вигляді матеріальної допомоги. Звернутись з проханням про надання такої допомоги можна:
Щодо розміру матеріальної допомоги, пан Малецький зазначив, що на повну компенсацію розраховувати не варто: