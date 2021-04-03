Кременчужани можуть отримати компенсацію за ліки від COVID-19, придбані власним коштом

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Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 2 квітня «ТелеграфЪ» запитав у мера Віталія Малецького, чи дійсно мешканці міста можуть отримати компенсацію за ліки, придбані власним коштом під час лікування від COVID-19, за наявності чеків.





За словами міського голови, така компенсація дійсно видається у вигляді матеріальної допомоги. Звернутись з проханням про надання такої допомоги можна:

до виконавчого комітету міської ради через ресепшен на 1 поверсі;

до управління соціального захисту;

за допомогою фахівців адміністрації з соціальної роботи на мікрорайоні за місцем проживання.

Щодо розміру матеріальної допомоги, пан Малецький зазначив, що на повну компенсацію розраховувати не варто:





- Суми люди пишуть дуже великі. Вчора, наприклад, було дві заяви по 30 тисяч, написані нашою колегою-депутатом на тих людей, що проживають в неї на мікрорайоні. Але якусь допомогу однозначно будемо надавати.