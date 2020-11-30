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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Чи можуть кременчужани отримати компенсацію за ліки від коронавірусу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 450 Коментарів: 7

 

Як варіант – звернутися за матеріальною допомогою до управління по роботі зі зверненнями громадян

У контакт-центрі МОЗ із протидії поширенню COVID-19 повідомили про те, що українці можуть отримати компенсацію тих коштів, які вони витратили на лікування від коронавірусної хвороби. Як передає РБК-Україна, це стосується й тих пацієнтів, які лікувалися вдома під наглядом сімейного лікаря.


Для цього треба зібрати чеки на ліки і позитивний результат тесту на коронавірус та надати їх до управління соціального захисту разом з відповідною заявою.


Чи є така можливість у кременчужан, «ТелеграфЪ» запитав у начальника міського управління охорони здоров’я Максима Середи. Він відповів, що Міністерство охорони здоров'я на подібну компенсацію грошей не виділяло.


Тоді ми зателефонували в інше відомство – до департаменту соціального захисту населення та питань АТО. Але виявилося, що й там подібний механізм не передбачений.


Натомість у департаменті соцзахисту нас проінформували, що кременчужани можуть звернутися задля отримання матеріальної допомоги у мерію, до управління по роботі зі зверненнями громадян за адресою пл. Перемоги, буд. 2 (каб. 125, 126, 127).


З собою потрібно мати ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду, чеки на ліки, а також (якщо він є, але не обов'язково) позитивний результат тесту на коронавірус. Спеціальна комісія розгляне кожну заяву та ухвалить рішення щодо конкретного випадку – отримає людина матеріальну допомогу чи ні.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: radiotrek.rv.ua
Теги: коронавірус коронавирус лекарства компенсация материальная помощь
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

188
romix:
Сьогодні, 09:26

Подскажите, а "никому ***" пишется вместе или раздельно?


5 1
2 428
zzzzzz:
Сьогодні, 09:29

Механизм есть, грошей немаstuck_out_tongue_winking_eye


10 0
779
inattentive:
Сьогодні, 09:39

Чому б Телеграфу не задати питання самому МОЗ (контакт. 0 800 60 20 19). 


13 0
779
inattentive:
Сьогодні, 10:49

Написав. Чекаю на відповідь с МОЗ.sunglasses


5 0
288
shoni1970:
Сьогодні, 11:16

Это все интересно, но даже если это и правда, то особо не радует, так как семейный врач мне кроме жаропонижающих и сиропчиков начего не назначил. А когда стало плохо, и я самостоятельно сделал КТ, где выявили двухстороннюю пневмонию, то он посоветовал ВНИМАНИЕ: найти хорошего специалиста. Я то его нашел, и пролечился, и выздоровел, но кто мне компенсирует 18000 гривен на лечение непонятно.


5 1
843
почемучка:
Сьогодні, 11:40

Цитата: shoni1970
но кто мне компенсирует 18000 гривен на лечение непонятно
чеками підтверджено? інакше це лише балачки.

В дружини був тяжкий перебіг корони. Вложились в 4 тищі


0 0
779
inattentive:
Сьогодні, 11:51

Цитата: почемучка

Цитата: shoni1970
но кто мне компенсирует 18000 гривен на лечение непонятно
чеками підтверджено? інакше це лише балачки.

В дружини був тяжкий перебіг корони. Вложились в 4 тищі

А яка різниця є чеки чи нема. В статті Телеграфу написано , що Міністерство охорони здоров'я на подібну компенсацію грошей не виділяло....В департаменту соціального захисту населення та питань АТО-подібний механізм не передбачений. Тож чекаємо на роз'яснення від МОЗ.


0 0

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