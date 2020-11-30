Чи можуть кременчужани отримати компенсацію за ліки від коронавірусу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 450 Коментарів: 7

Як варіант – звернутися за матеріальною допомогою до управління по роботі зі зверненнями громадян

У контакт-центрі МОЗ із протидії поширенню COVID-19 повідомили про те, що українці можуть отримати компенсацію тих коштів, які вони витратили на лікування від коронавірусної хвороби. Як передає РБК-Україна , це стосується й тих пацієнтів, які лікувалися вдома під наглядом сімейного лікаря.



Для цього треба зібрати чеки на ліки і позитивний результат тесту на коронавірус та надати їх до управління соціального захисту разом з відповідною заявою.



Чи є така можливість у кременчужан, «ТелеграфЪ» запитав у начальника міського управління охорони здоров’я Максима Середи. Він відповів, що Міністерство охорони здоров'я на подібну компенсацію грошей не виділяло.





Тоді ми зателефонували в інше відомство – до департаменту соціального захисту населення та питань АТО. Але виявилося, що й там подібний механізм не передбачений.



Натомість у департаменті соцзахисту нас проінформували, що кременчужани можуть звернутися задля отримання матеріальної допомоги у мерію, до управління по роботі зі зверненнями громадян за адресою пл. Перемоги, буд. 2 (каб. 125, 126, 127).



З собою потрібно мати ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду, чеки на ліки, а також (якщо він є, але не обов'язково) позитивний результат тесту на коронавірус. Спеціальна комісія розгляне кожну заяву та ухвалить рішення щодо конкретного випадку – отримає людина матеріальну допомогу чи ні.