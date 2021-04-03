Кременчук

«Сезон тиші» розпочато: з 1 квітня на Полтавщині заборонено галасувати на природі

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Порушники спокою тварин можуть отримати штраф

З 1 квітня до 15 червня забороняється проведення заходів, які є джерелом підвищеного шуму – інформує Державна екологічна інспекція на своїй Facebook-сторінці.


«Сезон тиші» – це природоохоронний захід, запроваджений на законодавчому рівні у період масового розмноження диких тварин. Головна мета – охорона середовища існування тварин, забезпечення умов для їхнього розмноження та міграції.


У лісах, парках та інших природних об’єктах суворо забороняється:

  • палити зі зброї;
  • проводити вибухові роботи;
  • запускати феєрверки;
  • проводити санітарну вирубку лісу;
  • використовувати моторні маломірні судна;
  • проводити ралі та інші змагання на транспортних засобах.

Порушникам цих правил світять штрафи: для громадян – 510-850 грн, а для посадовців – 850-1190 грн. За невжиття заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршення середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, передбачено від 850 до 1190 грн штрафу.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: сезон тишины животные
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