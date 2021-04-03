Мерія Кременчука розірвала угоду з перевізником «Автоекспрес Плюс» на маршрутах №17 та №10

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Виконком Кременчуцької міськради на засіданні 2 квітня ухвалив рішення про дострокове розірвання угоди з перевізником «Автоекспрес Плюс» на маршрутах №17 (вул. Юрія Кондратюка – ПАТ «Укртатнафта) та №10 (ул. Василя Симоненка – міський ринок). Причина такого - порушення умов договору на виконання транспортних послуг, так сказано в рішенні.



Як пояснив керівник відділу транспорту Руслан Івашина, на недостатню кількість транспорту скаржилися мешканці, це підтвердили й перевірки. Перевізник отримував попередження — але не відреагував. Зокрема, на маршруті №17 замість 25 одиниць транспорту працювало 20-21, і мешканці Ревівки скаржилися на те, що не можуть виїхати вранці. Маршрут №10 працює неритмічно.



Тепер «Автоекспрес Плюс» призначений тимчасовим перевізником — до проведення нового конкурсу на ці маршрути. Підприємство зможе брати участь у конкурсі за умови виконання його вимог та забезпечення необхідної кількості автівок.



Мер зауважив, що за скаргами тривають перевірки й на інших маршрутах.