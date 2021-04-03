Британський та південно-африканський штами збудника COVID-19 зафіксували на Полтавщині

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За деякими даними, ці варіанти збудника більш заразні та призводять до більш тяжкого перебігу хвороби

Після проведеного в Лондонській референс-лабораторії ВООЗ аналізу зразків з назальних змивів хворих на COVID-19 мешканців Полтави в нашій області вперше виявили британський та південно-африканський штами коронавірусу, які викликають занепокоєння в усьому світі з грудня 2020 року.





Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України наголошує, що, за деякими даними, ці варіанти збудника більш заразні та призводять до більш тяжкого перебігу хвороби.





Багатьох хвилює питання, чи будуть вакцини ефективними проти нових штамів? Дані з Великобританії вказують на те, що вакцина здатна захистити від тяжкого перебігу хвороби та смерті. А згідно інформації Reuters, кількість випадків інфікування серед медичних працівників у цій країні, що отримали першу дозу, знизилася на 70%. Дослідження проводилось вже після того, як вірус мутував.





Вакцини викликають імунну відповідь організму на наявний білок шипа коронавірусу (білок S, вигляд шипів і дав назву вірусу). Вакцини налаштовують імунну систему організму атакувати різні складові вірусу, тобто вони будуть ефективними незважаючи на те, що частина шипа мутувала.





У зв’язку з виявленням нових штамів дотримання карантинних та обмежувальних заходів стає більш актуальним – наголошують у МОЗ.