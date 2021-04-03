Кременчуцькі нацгвардіці завоювали нагороди з плавання

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 253

У Кривому Розі відбулися змагання з плавання серед військовослужбовців Центрального ОТО. Спортивні змагання присвятили 7-й річниці створення Національної гвардії України.





У змаганнях з плавання взяли участь 34 спортсмени, що проходять службу в нацгвардії. Гвардійці боролися за перемогу в особистих заліках на дистанціях 25, 50, 150 та 200 метрів.





За результатами змагань, військовослужбовці військової частини 3059 показали гарні результати у своїх вікових категоріях:





1 місце Андрій Щукін 50 м 35-40 років

2 місце Юрій Шкіря 50 понад 40 років

2 місце Георгій Козинець 150 м 30-35 років.





Серед жінок друге місце виборола Світлана Марченко - гвардійка змагалася на дистанції 25 метрів.