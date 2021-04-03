Кременчук

Кременчуцькі нацгвардіці завоювали нагороди з плавання

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 253

 Вітаємо наших спортсменів

У Кривому Розі відбулися змагання з плавання серед військовослужбовців Центрального ОТО. Спортивні змагання присвятили 7-й річниці створення Національної гвардії України.


У змаганнях з плавання взяли участь 34 спортсмени, що проходять службу в нацгвардії. Гвардійці боролися за перемогу в особистих заліках на дистанціях 25, 50, 150 та 200 метрів.


За результатами змагань, військовослужбовці військової частини 3059 показали гарні результати у своїх вікових категоріях:


  • 1 місце Андрій Щукін 50 м 35-40 років
  • 2 місце Юрій Шкіря 50 понад 40 років
  • 2 місце Георгій Козинець 150 м 30-35 років.


Серед жінок друге місце виборола Світлана Марченко - гвардійка змагалася на дистанції 25 метрів.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія плавання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх