Кременчуцькі нацгвардіці завоювали нагороди з плавання

У Кривому Розі відбулися змагання з плавання серед військовослужбовців Центрального ОТО. Спортивні змагання присвятили 7-й річниці створення Національної гвардії України.
У змаганнях з плавання взяли участь 34 спортсмени, що проходять службу в нацгвардії. Гвардійці боролися за перемогу в особистих заліках на дистанціях 25, 50, 150 та 200 метрів.
За результатами змагань, військовослужбовці військової частини 3059 показали гарні результати у своїх вікових категоріях:
Серед жінок друге місце виборола Світлана Марченко - гвардійка змагалася на дистанції 25 метрів.