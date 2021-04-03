Полтава б'є рекорди +220 захворілих на COVID-19

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За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 57300 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 47820 (+378) жителів області, продовжують лікування 8289 людей, зокрема 378 дітей.



Усього зареєстровано 1191 летальний випадок, нових – 8 (Полтава – 2; Гадяч; Горішні Плавні; Миргород; Карлівський, Лубенський, Полтавський, Чутівський райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 774.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 21769 (+220);

Кременчук – 6958 (+88);

Полтавський район – 2754 (+37);

Горішні Плавні – 2639 (+69);

Миргород – 2135 (+30);

Лубни – 1851 (+64);

Лохвицький район – 1753 (+7);

Зіньківський район – 1325 (+22);

Карлівський район – 1267 (+18);

Пирятинський район – 952 (+11);

Глобинський район – 919 (+15);

Котелевський район – 909 (+18);

Новосанжарський район – 902 (+2);

Диканський район – 861 (+3);

Гадяч – 846 (+3);

Шишацький район – 838 (+39);

Кременчуцький район – 824 (+7);

Миргородський район – 758 (+8);

Хорольський район – 748 (+15);

Решетилівський район – 733 (+2);

Машівський район – 713 (+9);

Кобеляцький район – 685 (+23);

Гадяцький район – 583 (+1);

Чутівський район – 558 (+1);

Великобагачанський район – 522;

Оржицький район – 488 (+25);

Семенівський район – 487 (+2);

Лубенський район – 479 (+27);

Козельщинський район – 430 (+2);

Гребінківський район – 352 (+6);

Чорнухинський район – 262.









20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники, повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 186 осіб;

летальних випадків – 396;

одужало – 9 166 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 731 971 особа;

одужало – 1 342 536 осіб;

летальних випадків – 34 075;

проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та

Дніпропетровській (1 433) областях.



18 814 людей щеплено проти COVID-19 за добу 02 квітня 2021 року в Україні.





286 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.



Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;

Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;

Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;

Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;

Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;

Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;

Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;

Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;

Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;

Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;

Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;

Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;

Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;

Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;

Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.







Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.



Станом на 02 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua



Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Бережіть себе та рідних!