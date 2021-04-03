Полтава б'є рекорди +220 захворілих на COVID-19

За добу на Полтавщини щепили 860 осіб
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 57300 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 47820 (+378) жителів області, продовжують лікування 8289 людей, зокрема 378 дітей.
Усього зареєстровано 1191 летальний випадок, нових – 8 (Полтава – 2; Гадяч; Горішні Плавні; Миргород; Карлівський, Лубенський, Полтавський, Чутівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 774.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 21769 (+220);
Кременчук – 6958 (+88);
Полтавський район – 2754 (+37);
Горішні Плавні – 2639 (+69);
Миргород – 2135 (+30);
Лубни – 1851 (+64);
Лохвицький район – 1753 (+7);
Зіньківський район – 1325 (+22);
Карлівський район – 1267 (+18);
Пирятинський район – 952 (+11);
Глобинський район – 919 (+15);
Котелевський район – 909 (+18);
Новосанжарський район – 902 (+2);
Диканський район – 861 (+3);
Гадяч – 846 (+3);
Шишацький район – 838 (+39);
Кременчуцький район – 824 (+7);
Миргородський район – 758 (+8);
Хорольський район – 748 (+15);
Решетилівський район – 733 (+2);
Машівський район – 713 (+9);
Кобеляцький район – 685 (+23);
Гадяцький район – 583 (+1);
Чутівський район – 558 (+1);
Великобагачанський район – 522;
Оржицький район – 488 (+25);
Семенівський район – 487 (+2);
Лубенський район – 479 (+27);
Козельщинський район – 430 (+2);
Гребінківський район – 352 (+6);
Чорнухинський район – 262.
20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники, повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 5 186 осіб;
летальних випадків – 396;
одужало – 9 166 осіб;
здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 731 971 особа;
одужало – 1 342 536 осіб;
летальних випадків – 34 075;
проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та
Дніпропетровській (1 433) областях.
18 814 людей щеплено проти COVID-19 за добу 02 квітня 2021 року в Україні.
286 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;
Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;
Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;
Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;
Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;
Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;
Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;
Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;
Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;
Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;
Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;
Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;
Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;
Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;
Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;
Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;
Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;
Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.
Станом на 02 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.
Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!