За добу на Полтавщині померли 7 пацієнтів з COVID-19, 2 з них - кременчужани

Одужали 9 жителів області
За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 174 нові випадки коронавірусу.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 54 048 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 45 688 (+9) жителів області, продовжують лікування 7 269 людей, зокрема 398 дітей.
Усього зареєстровано 1 127 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 4; Кременчук – 2; Новосанжарський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 20 732 (+39);
- Кременчук – 6 615 (+43);
- Полтавський район – 2 558 (+2);
- Горішні Плавні – 2 520;
- Миргород – 1 964;
- Лубни – 1 734 (+16);
- Лохвицький район – 1 625 (+3);
- Зіньківський район – 1 217;
- Карлівський район – 1 167;
- Пирятинський район – 901 (+4);
- Новосанжарський район – 892;
- Глобинський район – 868 (+23);
- Котелевський район – 857;
- Гадяч – 795 (+16);
- Кременчуцький район – 795 (+1);
- Шишацький район – 778;
- Диканський район – 775 (+3);
- Хорольський район – 715;
- Миргородський район – 711;
- Машівський район – 688;
- Решетилівський район – 686;
- Кобеляцький район – 633 (+11);
- Чутівський район – 553;
- Гадяцький район – 534 (+8);
- Великобагачанський район – 490;
- Семенівський район – 481;
- Лубенський район – 430 (+4);
- Козельщинський район – 401;
- Оржицький район – 397;
- Гребінківський район – 321;
- Чорнухинський район – 251 (+1).