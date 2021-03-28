На Полтавщині поліція встановлює обставини двох ДТП з ВАЗами, в яких травмовано троє осіб

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Відомості про обидва випадки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

За минулу добу на автошляхах Полтавщини сталися дві дорожньо-транспортні події, на Лубенщині та в Кобеляках, в яких травмувалися троє осіб. Повідомляє пресслужба поліції.









Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 березня, близько 12.45, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Вільшанка Лубенського району. За попередніми даними, Skoda Octavia, під керуванням 32-річної жінки, зіткнулася з ВАЗом, під керуванням 67-річного водія. У результаті ДТП, водій та пасажир ВАЗа отримали тілесні ушкодження та потрапили до місцевої лікарні.







Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.









Ще одна ДТП сталася близько 14.00 в Кобеляках на вулиці Шевченка. Відомо, що 50-річний водій ВАЗа збив 82-річного велосипедиста. Останній з травмами потрапив до місцевої лікарні.









По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



