З наступного тижня у Кременчуці не можна буде отримати номерні знаки на авто іншого регіону та навпаки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 354

З наступного тижня у Кременчуці не можна буде отримати номерні знаки на авто іншого регіону, а в інших областях - полтавські номери. Про це повідомив «Телеграфу» керівник територіального сервісного центру №5342, Микола Васюта. Державні номерні знаки власники авто отримуватимуть не за пропискою, а за місцем реєстрації, як це було раніше, багато років тому.





А простіше? «ТелеграфЪ» розбирає на прикладі.





Як було раніше...





Обираєш автівку у Києві, їдеш на «оглядини». Якщо все сподобалося, можеш їхати у СЦ у Києві. Проходиш усі процедури і, маючи прописку у Кременчуці, отримуєш номери полтавського регіону - ВІ. Спокійно їдеш додому з автівкою, яка стоїть на обліку на тобі.





... Як буде зараз





Обираєш автівку у тому ж таки Києві. І якщо сподобалася, то також можеш їхати до СЦ у Києві. Але твоя кременчуцька прописка більше нічого не вирішує. Номери тобі видадуть лише київські - серії КА (або АА).





І тут перед покупцем постає питання: як діяти у цій ситуації. Варіантів декілька:





1. Ставити на облік у Києві, отримувати номери КА, їхати до Кременчука і тут спокійно «кататися» на Київських номерах.

2. Ставити на облік у Києві, отримувати номери КА, повертатися у Кременчук і змінювати місце реєстрації авто на Полтавську область. Обійдеться заміна номерів, техпаспорту і усіх супутніх послуг у 517 гривень.

3. Оформлювати договір купівлі-продажу у Києві з продавцем, везти автівку і документи у Кременчук та ставити на облік тут.





Останній варіант виглядає найбільш логічним, якби не одне велике АЛЕ. Але на цьому етапі відкривається непахане поле для шахраїв, які хочуть продати вам автівку з перебитими номерами. І от аби уникнути цього, ми радимо не пошкодувати коштів та часу, та пройди експертизу у експерта-криміналіста у сервісному центрі. Так ви будете впевнені у тому, що ваша нова автівка законна, не у розшуку, і не відправиться на штрафмайданчик, як тільки ви привезете її до Кременчука.