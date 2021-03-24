Президент призначив нового голову Кременчуцької райдержадміністрації

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Вчора, 23 березня, Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження «Про призначення О.Лєдніка головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області».





- Призначити Лєдніка Олега Вікторовича головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області, - йдеться у розпорядженні.

Олег Лєднік працював першим заступником начальника головного управління ДФС у Полтавській області та першим заступником начальника головного управління ДФС у Закарпатській області. Депутат Глобинської міської ради від партії «Слуга народу».