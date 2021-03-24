Кременчук, Політика

Президент призначив нового голову Кременчуцької райдержадміністрації

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 198

 

Розпорядження підписав Президент України

Вчора, 23 березня, Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження «Про призначення О.Лєдніка головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області».


- Призначити Лєдніка Олега Вікторовича головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області, - йдеться у розпорядженні.
Олег Лєднік працював першим заступником начальника головного управління ДФС у Полтавській області та першим заступником  начальника головного управління ДФС у Закарпатській області. Депутат Глобинської міської ради від партії «Слуга народу».
0
Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцька РДА
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх