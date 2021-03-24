Кременчук буде представлений як театральне місто на національному фестивалі: театр «МО» пройшов відбір

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Театр «МО» представить наше місто на Національному фестивалі-премії «ГРА» з виставою «Той, що відчиняє двері»

Кременчуцький театр комедії «МО» з виставою «Той, що відчиняє двері» (режисер Максим Воробйов, інтерв'ю з ним з нагоди 20-річчя театру читайте тут) пройшов відбір до Національного фестивалю-премії «ГРА». Про це повідомила адміністрація театру на своїй сторінці у фейсбуці.





«Це означає, що наше місто буде представлено як театральне на всеукраїнському рівні!

Це означає, що чотири роки тому ми відкрили у Кременчуці театр, театр, а не черговий гендель чи гральний хол, як, може й досі дехто вважає.

Тепер чекаємо на результати експертного відбору. Гравці серйозні з нами, конкуренція висока, але ми віримо. Тримаємо кулачки. І ще, ми дуже вдячні за підтримку Українському Культурному Фонду і Фонду держмайна, бо без неї, друзі, театру МО вже б не було. Але це вже зовсім інша історія, яка заслуговує на окремий пост», - йдеться у дописі на сторінці театру.



Як повідомила адміністратор театру Олександра Синиця, Фонд держмайна дав пільгу на оренду приміщення на період карантину, що дозволило театру працювати.





На сторінці самого фестивалю, який називають «Українським Оскаром», повідомляється, що заявки надійшли від 89 колективів, сформований список учасників, які пройшли технічний відбір. Переможців визначать у шістьох номінаціях. Нашому театру на шляху до перемоги треба пройти ще два відбори.





Бажаємо епатажному та яскравому кременчуцькому театру «МО» перемоги!







Як ми писали раніше, дія чорної комедії «Той, що відчиняє двері» (автор Неда Неждана) відбувається у морзі — там раптово зачинили двох зовсім різних жінок.

