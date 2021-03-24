Надзвичайні новини

У Кременчуці Lexus вилетів з дороги після зіткнення з ВАЗом

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 2 036 Коментарів: 4

 

Водій «п'ятірки» не поступився дорогою 

У Кременчуці Lexus вилетів з дороги після зіткнення з ВАЗом. Як повідомляє патрульна поліція міста, ДТП сталася на вул. Вадима Пугачова біля АЗС «BVS». 


 


Водій «п'ятірки», повертаючи, не поступився дорогою Lexus. У ДТП ніхто не постраждав.

2
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

852
inattentive:
Сьогодні, 12:23

 Частенько в том райончике "стукаются".


1 0
2 818
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:11

Крепкий жигулик, почти цел, кисточкой закрасил и погнал, а лехусу досталось хорошо.


1 4
65
verbki:
Сьогодні, 13:48

А все из-за долбаного " чванства " . Ну не надо пропускать автомобиль для поворота налево , если он не видит движения по первой полосе . На Пугачева ( по всей его протяженности ) это постоянная проблема . ДТП через день . Возле БВС , перед проспектом Свободы , на повороте возле выезда с " авиаса ". Полиции все равно . Хотя Инженерные службы полиции ОБЯЗАНЫ убрать пешеходный переход перед светофором ( как раз на месте этого ДТП ) .


6 0
675
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:49

Цитата: verbki
Инженерные службы полиции ОБЯЗАНЫ убрать пешеходный переход перед светофором ( как раз на месте этого ДТП ) .
там лучше просто тот проезд перекрыть, пешеходный переход особо погоды не делает


0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх