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Водій «п'ятірки» не поступився дорогою
У Кременчуці Lexus вилетів з дороги після зіткнення з ВАЗом. Як повідомляє патрульна поліція міста, ДТП сталася на вул. Вадима Пугачова біля АЗС «BVS».
Водій «п'ятірки», повертаючи, не поступився дорогою Lexus. У ДТП ніхто не постраждав.
Частенько в том райончике "стукаются".
Крепкий жигулик, почти цел, кисточкой закрасил и погнал, а лехусу досталось хорошо.
А все из-за долбаного " чванства " . Ну не надо пропускать автомобиль для поворота налево , если он не видит движения по первой полосе . На Пугачева ( по всей его протяженности ) это постоянная проблема . ДТП через день . Возле БВС , перед проспектом Свободы , на повороте возле выезда с " авиаса ". Полиции все равно . Хотя Инженерные службы полиции ОБЯЗАНЫ убрать пешеходный переход перед светофором ( как раз на месте этого ДТП ) .