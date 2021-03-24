Надзвичайні новини У Кременчуці Lexus вилетів з дороги після зіткнення з ВАЗом Сьогодні, 10:48 Переглядів: 2 036 Коментарів: 4 Водій «п'ятірки» не поступився дорогою У Кременчуці Lexus вилетів з дороги після зіткнення з ВАЗом. Як повідомляє патрульна поліція міста, ДТП сталася на вул. Вадима Пугачова біля АЗС «BVS».



Водій «п'ятірки», повертаючи, не поступився дорогою Lexus. У ДТП ніхто не постраждав. 2 Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Читайте telegraf.in.ua в Google News

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