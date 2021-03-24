У Полтаві токар під час роботи отримав чисельні травми

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 267

Чоловік у тяжкому стані у лікарні

У Полтаві токар під час роботи отримав чисельні травми. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 23 березня близько 8.48 на «Полтавському турбомеханічному заводі».





Постраждалого госпіталізували до травматологічного відділення 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави з попереднім діагнозом: відкритий перелом та рвані рани правого передпліччя.





Травму чоловік отримав під час виконання обов’язків токаря. Стан потерпілого лікарі оцінюють як тяжкий.