Бійки, істерики та алкоголь: як наша землячка брала участь у шоу «Від пацанки до панянки»

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 883

«Не з усіма правилами школи я готова миритись, я готова створювати свої правила», - Вікторія

Ввечері 22 березня відбулась прем’єра 4 випуску 5 сезону шоу «Від пацанки до панянки», в якому брала участь мешканка Глобино Вікторія Лук’янчук за прізвиськом «Мадемуазель».





Вона вирішила прийти на шоу, аби дати ладу особистим проблемам: схильності до істерик, залежності від алкоголю та навчитись жити в гармонії із собою та світом. Саме такою й була мета завдань, що чекали на учасниць цього тижня: навчити їх комунікувати між собою і жити в соціумі.









Перше випробування відбулося у заміському клубі. На дівчат чекали SPA-процедури, але лише за умови виконання завдань. Обрали 3 «королеви», кожній з яких надали команду підлеглих. Саме підлеглі мали виконувати певну роботу в особняку, аби отримати жаданий бонус. Так, суші можна було обміняти на прибирання листя, шоколадне обгортання – на прибирання номеру, обгортання водоростями – на попрасовані скатертини. Саме скатертинами й займалась Віка. Але її спіткала невдача: «королева» Чікуня почала чіплятись до неї, і з дівчиною сталась істерика.









Мета наступного випробування була простою: навчити дівчат стримувати емоції, зокрема не вживати нецензурну лексику. Одній команді пропонувалось знищувати зомбі у комп’ютерній грі «Зомбі-апокаліпсис» у спеціальному спорядженні, не вживаючи лайки. Іншій команді видали пульти керування браслетами, що завдавали удару током, якщо хтось не стримав язика. Вікторія впоралась непогано, отримавши лише 2 розряди – але, почувши досить зважену критику з боку однокласниці, зірвалась на крик.









Під час зустрічі з психологом дівчата зіткнулись з привидами минулого, виліпивши з пластиліну те, що завдало їм травму в минулому. Потім фігурки спробували спалити, але дійшли висновку що життєвий досвід слід прийняти і пережити, але не зациклюватись на ньому, і рухатись далі.









Останнім випробуванням для учасниць стало завдання організувати весілля, довівши що вони здатні працювати в команді. Вікторії дісталась роль тамади, з якою вона майже впоралась – але як і всі зірвалась, спокусившись алкоголем. Скінчилось все бійкою, коли одна з учасниць напала на Віку, влаштувавши посеред свята справжнє місиво.









До останнього Вікторія не вірила, що перший же випуск програми стане для неї єдиним, але директорки школи вирішили інакше. Вони сказали, що дівчина спричиняє забагато галасу навколо себе. І коли дівчата вийшли на двір, речі Вікторії стояли за воротами школи.

Сподіваємось, участь у шоу допомогла дівчині хоч на крок наблизитись до власної мети і знайти спільну мову з оточуючими.