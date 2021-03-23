Під Кременчуком знову стріляли в рамках навчання

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Поповнення в лавах територіальної оборони Кременчука. про це повідомляють на сторінці Окремого батальйону територіальної оборони Кременчука.





Новоприбулі резервісти відпрацювали комплексні початкові вправи зі штатною зброєю. Також провели тренування з військово-медичної підготовки за темою «Курс бійця - рятівника» в польових умовах.





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