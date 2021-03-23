У Кременчуці крадії разом з автівкою ховалися від поліції за стендом з автомастилами

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 542 Коментарів: 1

Кременчуцькі правоохоронці за допомогою «Безпечного міста» затримали крадіїв-іноземців. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, це сталося 22 березня. За допомогою звернувся 40-річний чоловік, який розповів, що близько 17:00 з його автомобіля, припаркованого в нагірній частині міста, невідомі особи викрали кошти та особисті речі.









Отримавши інформацію про злочин, оперативники почали пошуки правопорушників, встановили їх особи та автівку, на якій вони пересувалися. Затримали зловмисників на вул. Київській.





Як повідомив нам читач, зловмисники намагалися сховатися від поліції разом з автівкою за стендом з мастилами на заправці, але маскування виявилося невдалим.









Затримані - іноземці у віці 49 та 38 років. Обидва мали проблеми з законом, а один ще й перебуває в розшуку за скоєння крадіжок на території Київської та інших областей України.





«У ході проведення невідкладних слідчих дій, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, в автомобілі, на якому пересувалися затримані, вилучено кодграббери (пристрої, що перехоплюють радіосигнал, і обробляють захоплений код), знаряддя для відкривання автомобілів та розбивання скла, гроші, мобільні телефони та інші речові докази, що вказують на причетність чоловіків до вчинення правопорушень. Один фігурант, 1972 року народження, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України а інший - 1983 року народження, переданий колегам поліції Київської області, де він перебуває в розшуку за скоєння ряду подібних злочинів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Також особи перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території нашої області та встановлюється законність перебування їх на території України», - розповів Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції.









Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка з проникненням). Чоловікам загрожує до 6-ти років позбавлення волі.