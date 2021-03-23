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Мешканцю кременчуцького району намагалися передати до ізолятора тимчасового тримання наркотики у рукаві куртки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 376

 

«Травка» була дбайливо зашита

Мешканцю кременчуцького району намагалися передати до ізолятора тимчасового тримання наркотики у рукаві куртки. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у Миргороді.


 


Посилку передали засудженому за розбійний напад кур'єром. При огляді правоохоронці знайшли «травку», яка була зашита під підкладку у рукав куртки. 


 


Наркотики вилучили, відправника встановлюють. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: наркотики
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